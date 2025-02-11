Как будут выглядеть люди через 1000 лет: ученые дали неожиданный прогноз

Невысокие и темнокожие

По мнению ученых, люди в будущем будут выглядеть гораздо однообразнее. Обычный человек будет иметь более темную кожу и будет больше похож на кого-то из современных жителей многокультурных регионов, таких как Маврикий или Бразилия. Однако в 3025 году, по словам экспертов, люди будут более привлекательными, чем мы сегодня.

В прошлом самой большой движущей силой эволюции были люди, которые умирали до того, как у них была возможность размножиться и передать свои гены.

Благодаря современной медицине все больше людей имеют возможность жить дольше, в более позднем возрасте иметь детей и передавать свои гены. А еще - давать больше детей.

А вот генетики считают, что эволюция в сфере рождаемости может привести к тому, что люди в будущем станут ниже. Это одна из теорий, которая связана с ранним половым созреванием, которое позволит иметь больше потомства в течение всей жизни.

Мужчины станут более привлекательными и сильными и веса в обществе снова пошатнутся - женщины будут выбирать себе мужчин по своему вкусу.

Как будут выглядеть мужчины через 1000 лет (фото: ImageFX)

Разрушение структуры населения

В течение большей части истории человечества отдельные популяции оставались относительно изолированными друг от друга. Уровень генетического дрейфа в изолированных групп был значительно меньше и это делало членов группы более отличными. Сейчас люди из разных этнических групп смешиваются гораздо чаще.

А в будущем, по словам ученых, может произойти разрушение структуры населения. Межрасовых браков станет больше и на индивидуальном уровне это означает, что средний человек будущего станет более генетически разнообразным, поскольку унаследует черты большего количества популяций. А кожа у большинства будет более темная. Как будут выглядеть женщины через 1000 лет (фото: ImageFX)

Технологический процесс

Технология редактирования генов, такие как CRISPR-Cas9, могут позволить будущим поколениям изменять свой геном по собственному желанию. Это может привести к появлению новых черт, заимствованных у животного мира, или к распространению черт, которые ранее были редкими.

В США уже сейчас есть компании, которые предлагают услуги "дизайнера младенцев", которые утверждают, что могут помочь родителям выбрать рост, интеллект и пол.

По словам экспертов, если этим технологиям позволить бесконтрольно распространяться, то генетические черты, которые когда-то были редкими среди населения, могут стать значительно более распространенными.

Новейшие технологии могут дать толчок и для других изменений - более выраженной сутулости от постоянного сидения за компьютером, искривления рук от пользования смартфонами. Постоянное сидение у компьютера может исказить фигуру человека (фото: ImageFX)

Длительное использование гаджетов будет и дальше негативно влиять на сон, а это приведет к ухудшению здоровья и внешнего вида. Большинство людей начнет спать по 6 часов или меньше.

А вот мозг человека может стать меньше, поскольку компьютеры возьмут на себя больше вычислительных, фактических и социальных аспектов жизни.

"Возможно, мы становимся своего рода прирученной обезьяной, но, что интересно, приручили ее мы сами. Овцы потеряли 24% массы своего мозга после приручения, коровы - 26%, собаки - 30%. Это создает тревожную возможность. Возможно, большее желание пассивно плыть по течению (возможно, даже меньше думать), как одомашненное животное, было воспитано в нас, как это было и у них", - отметил эволюционный биолог из Университета Бата Николас Лонгрич.

Эксперты прогнозируют, что у 25-летних людей уже будут боли в спине, редкие волосы, отечные ноги и красные мешковатые глаза. Люди также будут страдать от истончения мышц на ногах и руках, будут более подвержены гриппу из-за слабой иммунной системы. Человечество ждут очень значительные генетические изменения (фото: ImageFX)

Космос

Если человечество доберется до космоса, то эволюция космических колонистов может пойти интересным путем. Например, на Марсе, где гравитация меньше, у людей будет выше рост и длиннее руки.

Кожа будет бледной, чтобы лучше усваивать витамин Д, а глаза - большими и чувствительными, чтобы видеть в темноте. И это все из-за того, что на Марсе только 66% солнечного света и только 38% силы тяжести.