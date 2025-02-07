Когда мы начинаем быть похожими на родителей? Ученые определили точный возраст
Замечали ли вы, что с годами в зеркале все больше видите лицо кого-то знакомого - мамы или папы? Это не просто субъективное впечатление. Ученые установили, что люди с возрастом начинают напоминать своих родителей не только внешне, но и поведением, манерами и привычками. Но когда именно это происходит?
В каком возрасте мы становимся очень похожими на своих родителей и в чем это проявляется, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Возраст "зеркала поколений"
Исследование, проведенное учеными из Университета Эмори (США) и Королевского колледжа Лондона, показало, что средний возраст, в котором люди начинают заметно напоминать своих родителей, составляет 37-47 лет.
Этот эффект проявляется в трех основных аспектах:
- Внешность. Изменения в мимике, форме лица, даже в выражении глаз.
- Привычки и стиль мышления. Использование знакомых фраз, манера говорить и даже мировоззрение.
- Физиологические особенности. Склонность к определенным заболеваниям, изменение голоса, осанки и т.д.
Почему это происходит?
Ученые объясняют это несколькими факторами:
Генетика. ДНК передает не только черты лица, но и мимические особенности и структуру мышц.
Эпигенетика. Исследования Гарвардского университета доказывают, что наш образ жизни активирует или выключает определенные гены, что делает нас еще более похожими на родителей.
Социальное подражание. С детства мы подсознательно перенимаем модели поведения и стиль коммуникации.
На что еще указывают ученые?
Опрос, который провели исследователи, показал, что еще после 35 лет две трети опрошенных начали покупать те же вещи, что и их родители - мебель, например. А 78% осознали свое сходство с родителями сразу после рождения детей.
Также респонденты назвали следующие признаки:
- Начинаете часто жаловаться на погоду - такими же фразами как родители.
- Вдруг начали пытаться вздремнуть вечером у телевизора.
- Начинаете носить удобную одежду вместо модной и стильной.
- Ложитесь спать до 23:00.
- Перестаете ориентироваться в том, какая музыка сейчас популярна.
- Начинаете внимательно относиться к своему бюджету, пользуетесь скидками и бонусами.
Интересные факты:
Женщины чаще начинают напоминать матерей после первой беременности, а мужчины - после рождения ребенка или после 40 лет.
Исследователи из Университета Калифорнии доказали, что возраст, когда мы начинаем выглядеть как отцы, зависит и от образа жизни: стресс, курение и неправильное питание могут ускорить этот процесс.
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При написании материала были использованы источники: исследования Университета Эмори (США), Королевского колледжа Лондона, Гарвардского университета, Калифорнийского университета.