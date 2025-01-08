Как будут выглядеть мужчины через 30 лет: это может даже напугать!

Ученые с помощью искусственного интеллекта создали модель "Майкл" - визуализацию среднестатистического британца через 30 лет. Модель показала, как мужчина будет выглядеть, если будет продолжать питаться нездоровой пищей.

Результат получился просто ужасный и даже немного пугающий: ожирение, проблемы с кожей, отеки, астма, депрессия и риск серьезных заболеваний. И во всём виноваты ультраобработанные продукты, которые содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров.

Такие продукты не только способствуют развитию ожирения и диабета, но и еще негативно влияют на общее физическое здоровье и психологическое состояние.

Как будет выглядеть мужчина за 30 лет, если будет употреблять ультраобработанные продукты (Фото: Jam Press/Gousto)

У мужчины будущего сгорбленная спина, живот выпячен, глаза жёлтые, а обвисшее лицо покрыто прыщами. Болезненные язвы покрывают его отечные ноги, которые часто болят и ему нужен ингалятор, чтобы дышать во время внезапных приступов астмы.

В целом "Майкл" выглядит плачевно, что указывает на высокие показатели тревоги и депрессии, связанные с потреблением ультраобработанной пищи.

Как будет выглядеть мужчина за 30 лет, если будет употреблять ультраобработанные продукты (Фото: Jam Press/Gousto)

Что нельзя увидеть на картинке, так ещё дополнительных проблем, связанных с диетой: плохой сон, усталость, сонливость, раздражительность, плохая концентрация и стресс. И все это усугубляет морщины на лице.

Как будет выглядеть мужчина за 30 лет, если будет употреблять ультраобработанные продукты (Фото: Jam Press/Gousto)

"Ультраобработанная пища по своей сути невредна, но когда она доминирует в нашем рационе и заменяет свежую, богатую питательными веществами пищу, она может увеличить риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ и дефицит питательных веществ", - объясняет доктор Хилари Джонс.

Она добавила, что сбалансированная диета, полная свежих цельных ингредиентов, очень важна для предотвращения хронических заболеваний и поддержания общего здоровья.

Как понять, какие продукты на самом деле вредны (Фото: Jam Press/Gousto)