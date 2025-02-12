Как родителям реагировать на первую детскую любовь, чтобы не навредить

Первая любовь для подростка - это важный этап в жизни. Именно в этот период формируется умение строить отношения, понимать себя и доверять другим. Зато многие родители не придают этому значения или, что еще хуже, обесценивают чувства ребенка.

Как правильно поддержать сына или дочь в их первом романтическом опыте? Как не оттолкнуть подростка и не испортить доверительные отношения? Ответы в комментарии РБК-Украина (проект Styler) озвучила психолог "СпівДія Заради Дітей" Виктория Готич.

Как родителям реагировать на первую любовь ребенка: ключевые советы психолога

Оставайтесь открытыми для разговоров

Ребенок должен чувствовать, что вы всегда рядом и готовы выслушать его без осуждения. Если сын или дочь делится с вами своими переживаниями - они вам доверяют. Вместо того чтобы смеяться или обесценивать, поблагодарите за откровенность и покажите, что это для вас важно.

Не обесценивайте чувства

Ни в коем случае не обесценивайте чувства и не называйте их несерьезными, детскими или подростковыми! Это болезненно ранит и приведет к закрытости ребенка. Ведь переживание чувства первой любви реалистично и значимо для вашего подростка. Поэтому важно их признать.

Поддержка, а не контроль

Не стоит запрещать ребенку общаться с объектом симпатии или строго ограничивать отношения, поскольку это может вызвать еще большее сопротивление и бунт. Ведь сейчас все эмоции ребенка находятся в обостренном состоянии. Вместо этого помогите ребенку понять, как строить здоровую коммуникацию в отношениях: уважение к личным границам, честность и взаимопонимание.

Важность уважения

При случае обсуждайте, что такое уважение в отношениях, как реагировать на дискомфорт или нарушение личных границ, как распознавать здоровые и нездоровые отношения. Вы можете делать это после просмотра спорных сцен в фильмах, упоминания о них в книгах и реальной жизни.

Делитесь собственным опытом первой любви

Это тоже будет шагом к созданию более доверительной среды. Расскажите, как вы переживали свои первые чувства, как реагировали ваши родители. Можете даже поделиться моментами, которые считаете своими ошибками. Это поможет ребенку почувствовать, что вы его понимаете, и укрепит вашу близость.

Позвольте учиться на опыте

В то же время позвольте ребенку учиться и на своем опыте. Детская любовь - это ценный опыт, даже если она иногда сопровождается разочарованием. Не стоит спешить вмешиваться и чрезмерно защищать ребенка от эмоциональных трудностей. Лучше поддержите его в преодолении этих переживаний!

Ваше понимание и поддержка помогут ребенку пройти через этот период с верой в себя и в отношения.