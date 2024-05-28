Как алкоголь влияет на состояние кожи лица: объяснение косметолога

Как алкоголь влияет на состояние кожи

По словам Анны, алкогольные напитки действительно снижают уровень витаминов и антиоксидантов в коже. Именно поэтому наше лицо может выглядеть уставшим. Кожа становится менее сияющей и скорее стареет.

Происходит дегидратация и потеря влаги. Алкоголь очень сильный диуретик (именно поэтому утром после вечеринки вы встаете - 1кг, но на определенное время. Если грешить часто венец (а может и крепче) - кожа станет менее упругой и увлажненной, появляются отеки.

Также по словам косметолога возможно расширение сосудов, появление купероза. Алкоголь вызывает еще большее распространение сосудистой сетки, и это может прогрессировать в воспалительное состояние кожи. Поэтому, если имеете розовые щечки - контролируем количество бокалов.

Как алкоголь влияет на состояние кожи (фото: Freepik)

"Риск воспалений и акне. Алкоголь может быть триггером воспаления и усугублять ситуацию с кожей", - предупреждает врач.

Замедление процессов регенерации также является следствием алкоголя. Повышенное потребление алкогольных напитков влияет на заживление как простых царапин, так и других повреждений.

"Резюмируя хочу сказать, что не демонизирую алкоголь, но его чрезмерное потребление может привести к ухудшению состояния вашей кожи. Держим баланс между бокальчиком просеко и хорошим уходом за собой, своим здоровьем и состоянием кожи", - говорит Анна.