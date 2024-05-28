Как алкоголь влияет на состояние кожи лица: объяснение косметолога

В современном мире трудно представить праздник или вечеринку без бокала любимого напитка. Но как алкоголь действительно влияет на нашу кожу и красоту? Знает косметолог.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост врача-косметолога Анны Тарасенко.
По словам Анны, алкогольные напитки действительно снижают уровень витаминов и антиоксидантов в коже. Именно поэтому наше лицо может выглядеть уставшим. Кожа становится менее сияющей и скорее стареет.
Происходит дегидратация и потеря влаги. Алкоголь очень сильный диуретик (именно поэтому утром после вечеринки вы встаете - 1кг, но на определенное время. Если грешить часто венец (а может и крепче) - кожа станет менее упругой и увлажненной, появляются отеки.
Также по словам косметолога возможно расширение сосудов, появление купероза. Алкоголь вызывает еще большее распространение сосудистой сетки, и это может прогрессировать в воспалительное состояние кожи. Поэтому, если имеете розовые щечки - контролируем количество бокалов.
Как алкоголь влияет на состояние кожи (фото: Freepik)
"Риск воспалений и акне. Алкоголь может быть триггером воспаления и усугублять ситуацию с кожей", - предупреждает врач.
Замедление процессов регенерации также является следствием алкоголя. Повышенное потребление алкогольных напитков влияет на заживление как простых царапин, так и других повреждений.
"Резюмируя хочу сказать, что не демонизирую алкоголь, но его чрезмерное потребление может привести к ухудшению состояния вашей кожи. Держим баланс между бокальчиком просеко и хорошим уходом за собой, своим здоровьем и состоянием кожи", - говорит Анна.
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