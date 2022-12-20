Как алкоголь действительно влияет на женское здоровье: врач рассказала важную правду

Как алкоголь влияет на женское здоровье

Вызывает удовольствие

По словам врача, алкоголь действительно способствует синтезу дофамина - так называемого гормона удовольствия, точнее его предвкушения. Однако под влиянием алкоголя рецепторы теряют свое свойство. То есть гормон может вырабатываться, но клетки его не распознают.

Поэтому для получения удовольствия со временем необходимо будет употреблять большее количество алкоголя.

Предотвращает усвоение витаминов

Во время менструации изменяется гормональный фон, требующий большего количества витаминов и микроэлементов для обеспечения производства половых гормонов. Алкоголь тормозит усвоение всех витаминов.

Врач говорит, что принимать бесконечное количество таблеток для красоты и молодости с алкоголем совершенно бессмысленно.

Способствует болезненным менструациям

Для самого организма алкоголь - это яд. Поэтому печень пробует вывести его сначала. Это приводит к нарушениям метаболизма эстрогенов и способствует усилению предменструального синдрома и болевым ощущениям во время менструации.

Обезвоживающий организм

Также важно помнить, что алкоголь вызывает обезвоживание организма, в том числе в репродуктивных органах. А это приводит к ухудшению их функционирования.

Отрицательно влияет на детей

Кроме того, количество яйцеклеток у женщины является постоянным, они не возобновляются в течение жизни. В результате алкоголь приведет только к росту рисков генетических аномалий у будущих детей.

Добавим, что тоже нельзя заедать алкоголь сладостями. Ведь сахар и алкоголь в организме начинают "конкурировать" в переработке. И в результате продукты полураспада алкоголя задерживаются.