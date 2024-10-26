RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ориентированы на гармонию и благополучие. Названы знаки Зодиака, которые больше всего ценят семью

Какие астрологические символы ставят семью на первое место (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Семья, несомненно, важна для каждого, ведь это - территория защиты, тепла и заботы. По крайней мере, так, как предусмотрено, должно быть. И для некоторых астрологических символов семейные ценности действительно стоят на первом месте, а все остальное - уже потом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает о знаках Зодиака, которые больше всего ценят своих близких и готовы сделать для них все от себя возможное.

Рак

Это - квинтэссенция семейности. Он страстно отстаивает семейные ценности и все, что с ними связано. Рак известен своей заботой и способностью защищать других, поэтому этот символ - хороший семьянин.

Телец

Надежный и продуманный знак, стремится к гармонии в семье и готов приложить усилия для этого. Он понимает, что для этого нужно действовать, и этот символ действительно прилагать необходимые усилия.

Лев

Он гордится своими близкими и всегда старается поддержать их, делая их более счастливыми. Лев не пожалеет стараний и времени сделать так, чтобы увидеть улыбки на лицах членов своей семьи.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые являются хорошими семьянинами (фото: unsplash.com)

Дева

Она остается верна своим родным и стремится к порядку и гармонии в семейной жизни. Дева всегда готова прийти на помощь, не дожидаясь просьбы.

Козерог

Ответственный и целенаправленный астрологический символ ставитна первое место семейные ценности и успех. Козориг - практичный, и он знает, что для счастливой семьи важны компромиссы и открытые разговоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп