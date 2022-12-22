С Jerry Heil на концерте произошел несчастный случай: артистка попала в больницу

В Тернополе с украинской певицей Jerry Heil во дворце культуры "Березиль" им. Леся Курбаса случился неприятный инцидент, она упала в оркестровую яму. Девушку отвезли в больницу.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
В частности, падение оказалось серьезным, поэтому Jerry потребовалась помощь врачей, ее госпитализировали.
О неприятном инциденте, произошедшем с Heil, сообщила команда звезды.
В настоящее время певица находится под наблюдением медиков.
Также ее концерт, который должен пройти в Ивано-Франковске сегодня, 22 декабря, перенесли.
Больше деталей об инциденте команда Jerry Heil не сообщила. Также сама артистка не появлялась в сети и не комментировала ситуацию.
Недавно Jerry Heil показала, какой подарок сделала отцу. В частности, теперь он сможет возить украинских звезд на гастроли.
Также певица чуть не пострадала от фаната из России. По ее словам, он незаконно пересек границу, чтобы встретиться с ней.