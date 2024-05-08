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Евровидение 2024. Jerry Heil получила травму во время выступления (фото и видео)

Jerry Heil травмировалась на сцене Евровидения 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

7 мая украинская певица Jerry Heil получила травму во время выступления в первом полуфинале Евровидения 2024 года в дуэте с Alyona Alyona во время исполнения песни "Teresa & Maria".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что произошло и как чувствует себя девушка.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал Jerry Heil, YouTube-канал Eurovision Song Contest.

Что произошло с Jerry Heil

Сначала поклонники украинского дуэта заметили, что на некоторых опубликованных с Евровидения 2024 видео у Jerry Heil перемотано колено. В то же время вела себя девушка достаточно естественно и от боли, на первый взгляд, страдала не сильно.

Немного позже о своей травме Jerry Heil рассказала сама. По словам украинской певицы, во время исполнения песни "Teresa & Maria" она повредила колено.

"В тот момент, когда я поднимаюсь на гору... и в конце, когда уже началась кульминация, я упала на колено", - объяснила девушка.

Травма колена у Jerry Heil (скриншот)

Она уточнила, что во время репетиции на полу не было угла наклона.

"А тут получилось, что я вытянулась вперед и упала на гору, а она под углом... Поэтому немножко перестаралась... Потому что экспрессия, и ты себя не ощущаешь, адреналин просто зашкаливает... Я немножко себя ударила", - рассказала украинка.

В то же время она подчеркнула, что жива и уже чувствует себя лучше.

"Я жива, честно. Мне приложили холод и все будет хорошо", - отметила Jerry Heil.

Как певица чувствует себя сейчас

Уже на следующий день, 8 мая, Jerry Heil опубликовала "утреннее" фото, на котором выглядит несколько уставшей, но счастливой.

Фото девушки утром (скриншот: t.me/jerryheil)

Кроме того, украинка рассказала, что с самого утра они из Аlyona Аlyona готовятся к интервью.

"Посмотрите на этих сонных котов", - добавила она с улыбкой.

Стоит отметить, что во время генеральной репетиции Аlyona Аlyona также упала на сцене. К счастью, обошлось без существенных травм.

Украинские артистки шутят, что нужно было немного "выстрадать" этот их номер, чтобы почувствовать его по-настоящему.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2024, а также как можно проголосовать.

Предлагаем вам также ознакомиться со всеми выступлениями участников первого полуфинала Евровидения 2024.

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