Ну вибачте! Гіркін розповів, як бойовики прикривалися мирним населенням (відео)

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю розповів, що ховався за цивільними у Слов'янську Донецької області в 2014 році, використовуючи мирних жителів в якості щита. Також російський диверсант, полковник ГРУ РФ пояснив, що його угруповання поза міських забудов зазнавало поразки від сил АТО. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі відомого жирналиста і блогера Дениса Казанського.

Зазначимо, що Гіркін в новому свіжому інтерв'ю фактично констатував, що саме в цьому і полягала тактика бандформувань "Л/ДНР" в 2014 році - провокувати вогонь у відповідь українських військових з метою загибелі мирного населення.

ГРУшник заявив, що коли його просили вийти і дати бій поза міських житлових будівель, він відмовлявся, бо боявся поразки.

"Там, де ми намагалися дати бій поза забудови, ми, на жаль, зазнавали поразку. Як мені казали українські військові: що ж ви як боягузи сидите, виходьте у поле, не прикривайтеся мирними людьми. Ну вибачте! Вийти в поле для того, щоб нас знищили? Ну... я все-таки не Дон Кіхот Ламанчський!" - заявив Гіркін.

Диверсант Ігор Гіркін розповів, як з бойовиками ховався за мирним населенням у Слов'янську в 2014 році (фото: скріншот)

Казанський зазначив, що коли в 2014 році ми про це писали, прихильники РФ говорили, що все це брехня і українська пропаганда.

"Але тепер сам командир "ополчення ДНР" визнав, що тактика "захисників Донбасу" з самого початку полягала в тому, щоб підставити під снаряди мирних жителів", - наголосив він.

Журналіст додав, що нинішні визнання диверсанта стали черговим важливим свідченням для міжнародних судів і підручників історії.

"Визнання Гіркіна потрібно крутити в режимі нон-стоп на центральних площах міст Донбасу. Щоб місцеві не забували, як "братня Росія" насправді "рятувала їх від бандерівців", - розповів Казанський.

Відео: YouTube / Denis Kazanskyi

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють думку, що Гіркін просто робив так, як рекомендував його президент Путін в 2014-му під час окупації Криму російським солдатам - ховатися за мирним населенням.

Відпочатку тільки дебіли могли вірити тому, що говорить російський зомбоящик;

Гіркін не оригінальний, про це Путін сказав на камеру, коментуючи тактику "зелених чоловічків" в Криму. "Ми будемо ззаду ..." Путін;

Все, як їх фюрер заповідав: "ми пустимо попереду жінок і дітей";

Подивилася інтерв'ю повністю. Тварина;

Орда. Що з них взяти;

Ця мразь ще і корчить з себе білогвардійського офіцера з монархічними поглядами, приймає участь в історичних реконструкціях. Боже боронь від таких "братів", це нелюди, яких нічого не зупинить у прагненні відродити СРСР або Російську імперію. Крім нашої армії звичайно і наших дуже помірних союзників на Заході...

Також один з коментаторів показав кілька знімків, які демонструють зазначену тактику у Слов'янську, коли бойовики обстрілювали українських військових з житлових квартир, будинків, людних кварталів, і навіть з території церкви в центрі міста.

Фото: 67viktor.livejournal.com

Як повідомлялося, раніше Гіркін розповів, що жителі окупованих територій на Донбасі тихо ненавидять бойовиків і терплять тільки тому, що ті з зброєю.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як у Донецькій області у місті Шахтарськ в житловому кварталі влітку 2014 року бойовики терористичного угруповання "ДНР" ведуть вогонь з мінометів, встановлених на транспорті.

Бойовики активно практикували подібні артобстріли в підконтрольних їм містах для ескалації конфлікту і створення кривавої картинки - перекладаючи відповідальність за жертви серед населення на "українські ДРГ" і створюючи міф про "карателів" із ЗСУ. Зокрема, про тактику "кочуючих мінометів" незадовго до смерті розповідав колишній керівник "ЛНРівців" Валерій Болотов. В інтерв'ю російському виданню він описав, як у 2014-му НВФ "Зоря" Ігоря Плотницького влаштовувала провокації та обстрілювала Луганськ.