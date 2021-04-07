Відомий журналіст дав оцінку Порошенку та Зеленському як політикам
Український журналіст Віталій Портников дав оцінку п’ятому та шостому президентам України Петру Порошенку і Володимиру Зеленському як політикам.
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".
"Порошенко більше політик, [ніж Зеленський]. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. <...> І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш сучасна", - поділився думкою Портников.
На його думку, Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що рейтинг довіри до політиків у березні очолюють президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко. Також соціологи з’ясували, як українці ставляться до посилення карантинних обмежень у зв’язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу.