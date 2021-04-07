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Відомий журналіст дав оцінку Порошенку та Зеленському як політикам

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 17:28
Відомий журналіст дав оцінку Порошенку та Зеленському як політикам Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Український журналіст Віталій Портников дав оцінку п’ятому та шостому президентам України Петру Порошенку і Володимиру Зеленському як політикам.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Порошенко більше політик, [ніж Зеленський]. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. <...> І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш сучасна", - поділився думкою Портников.

На його думку, Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що рейтинг довіри до політиків у березні очолюють президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко. Також соціологи з’ясували, як українці ставляться до посилення карантинних обмежень у зв’язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу.

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