Відомий журналіст дав оцінку Порошенку та Зеленському як політикам

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Порошенко більше політик, [ніж Зеленський]. Він може розуміти, в чому саме полягає історична перспектива, і змінюватися відповідно до цього розуміння. <...> І це говорить про те, що Порошенко людина набагато більш сучасна", - поділився думкою Портников.

На його думку, Порошенко в майбутньому повернеться у велику політику і може позмагатися із Зеленським за посаду президента України, "об'єднавши патріотичні гасла з гаслами економічного наративу".