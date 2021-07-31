Відомий режисер розкритикував шоу Тіни Кароль: співачка у відповідь назвала його "уродом"

Тіна Кароль відповіла образою на критику українського режисера Олега Боднарчука, який висловився про шоу співачки. Бондарчук звинуватив співачку в плагіаті.

Про це він розповів в програмі " Вечеря з Дороті ".

Раніше Боднарчук співпрацював з Тіною Кароль і навіть був креативним продюсером фільму про неї "Сила любові і голосу", але останні роки вони разом вже не працювали.

При цьому режисер розкритикував її шоу на музичному фестивалі Atlas Weekend. Він підкреслив, що співачка у своєму виступі запозичила ідеї у різних західних зірок, включаючи Брітні Спірс, Бейонсе і U2.

"Змія з шоу Брітні Спірс, пам'ятаю навіть шоу, 2014-го року Ані Лорак підіймалася на плунжері, прикріплені фаєри, які вниз спрацьовували. Це все вже було. А сам прийом - людина на сцені виступає, її знімають, видають на екрани з обробкою - це U2 початку 2000-х. потім Бейонсе взяла у них, зробила по-своєму, потім Тіна Кароль взяла у Бейонсе зробила по-своєму ", - сказав режисер.

Тіна Кароль відреагувала на слова Боднарчука. На сторіс з відео з режисером у своїй фан-групі вона написала: "урод".

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Боднарчук брав участь у створенні "Фабрики зірок-3", "Голосу країни". Він також був постановником шоу для Світлани Лободи і Ані Лорак.

Олег Боднарчук розкритикував шоу Тіни Кароль (відео: YouTube)