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Известный режиссер раскритиковал шоу Тины Кароль: певица в ответ назвала его "уродом"

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 11:17
Известный режиссер раскритиковал шоу Тины Кароль: певица в ответ назвала его "уродом" Фото: Олег Боднарчук (instagram.com/olegbodnarchuk)
Автор: Роман Мирончук

Тина Кароль ответила оскорблением на критику украинского режиссера Олега Боднарчука, который высказался о шоу певицы. Бондарчук обвинил певицу в плагиате.

Об этом он рассказал в программе "Ужин с Дороти".

Раньше Боднарчук сотрудничал с Тиной Кароль и даже был креативным продюсером фильма о ней "Сила любви и голоса", но последние годы они вместе уже не работали.

При этом режиссер раскритиковал ее шоу на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он подчеркнул, что певица в своем выступлении позаимствовала идеи у разных западных звезд, включая Бритни Спирс, Бейонсе и U2.

"Змея с шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, 2014-го года Ани Лорак поднималась на плунжере, прикреплены файеры, которые вниз срабатывали. Это все уже было. А сам прием - человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой - это U2 начала 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему", - сказал режиссер.

Тина Кароль отреагировала на слова Боднарчука. На сторис с видео с режиссером в своей фан-группе она написала: "урод".

Известный режиссер раскритиковал шоу Тины Кароль: певица в ответ назвала его &quot;уродом&quot;

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Боднарчук принимал участие в создании "Фабрики звезд-3", "Голосу країни". Он также был постановщиком шоу для Светланы Лободы и Ани Лорак.

Олег Боднарчук раскритиковал шоу Тины Кароль (видео: YouTube)

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