Відомий продюсер назвав умову, за якої російські артисти можуть приїжджати в Україну

Пропозиція продюсера

Продюсер вважає, що артисти можуть піти на такі умови й погодяться.

"У мене своя позиція з цього приводу, вона полягає в тому, що, звичайно, якось регулювати виступи російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію",- сказав він.

Також Лисиця вважає, що наші артисти можуть їздити у РФ, але теж повинні відраховувати гроші на армію

"Щодо українських артистів, які їздять в РФ - це досить складна ситуація, тому що їх не так багато вже туди їде. Я особисто жодного артиста не знаю, який їздить в Росію. Я знаю, хто їздив, я знаю, хто там виступав, і хто ховався, і хто виступав на корпоративах... Я знаю таких артистів, але ж навіть вони туди не їздять. І все ж, якщо вони таки їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко буде розуміти артист, що якщо він поїхав у РФ і заробив там тисячу доларів то, наприклад, 300-500 доларів він віддає українській армії", - вважає Лисиця.

У чому суть петиції про заборону російських артистів в Україні

Кондратюк переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, бо вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".