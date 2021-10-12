Відомий продюсер назвав умову, за якої російські артисти можуть приїжджати в Україну

В Україні можуть заборонити виступи російських артистів за ініціативи ведучого Ігоря Кондратюка та його петиції, яка зібрала необхідну кількість підписів. Відомий продюсер Вадим Лисиця підтримав ідею, але вніс свою пропозицію щодо гастролей представників шоу-бізнесу РФ.
В ефірі каналу "Україна 24" Лисиця запропонував зобов'язати росіян відраховувати певну суму на потреби української армії.
Продюсер вважає, що артисти можуть піти на такі умови й погодяться.
"У мене своя позиція з цього приводу, вона полягає в тому, що, звичайно, якось регулювати виступи російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію",- сказав він.
Також Лисиця вважає, що наші артисти можуть їздити у РФ, але теж повинні відраховувати гроші на армію
"Щодо українських артистів, які їздять в РФ - це досить складна ситуація, тому що їх не так багато вже туди їде. Я особисто жодного артиста не знаю, який їздить в Росію. Я знаю, хто їздив, я знаю, хто там виступав, і хто ховався, і хто виступав на корпоративах... Я знаю таких артистів, але ж навіть вони туди не їздять. І все ж, якщо вони таки їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко буде розуміти артист, що якщо він поїхав у РФ і заробив там тисячу доларів то, наприклад, 300-500 доларів він віддає українській армії", - вважає Лисиця.
Кондратюк переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, бо вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".
Нагадаємо, що Зеленський розгляне можливість заборони російських артистів в Україні.