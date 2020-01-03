Відомий співак повідомив, про що найбільше жалкують росіяни

Олексій Кортнєв назвав розрив Росії з Україною дуже болючим для самих росіян. На думку лідера групи "Нещасний випадок", Росія ще довго буде переживати цей репутаційний удар. Про це музикант розповів в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії".

"Думаю, головною подією минулих десяти років для Росії і для її населення був розрив з Україною. І це сама болісна, найбільш обговорювана тема, на жаль, повністю негативна. Але думаю, що вона затьмарює все інше – і допінговий скандал, і сочинську Олімпіаду, та інше. Тому що це дійсно та репутаційний, і економічний, і політичний удар, який наша країна переживатиме ще довгі десятиліття, швидше за все", - сказав Кортнєв.

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Також артист розповів, що для нього є головним розчаруванням минулих десяти років. Він вважає, що це президент РФ Володимир Путін.

"Головним розчаруванням я б назвав того ж самої людини, а саме Володимир Путіна. Тому що ще десять років тому, напевно, у багатьох, особливо у шанувальників його, були надії на те, що наша країна все-таки економічно і політично якось розвиватися. Що ми прийдемо до 2020 року з іншими результатами, звичайно. А зараз ми спостерігаємо економіку в розвалі, геть зіпсовані відносини з усім цивілізованим світом", - підсумував Кортнєв.