Відомий футболіст чекає дитину від племінниці своєї колишньої дружини

"Сьогодні з серцем, повним подяки Богу, я хочу поділитися з вами, що в четвертий раз мене благословляють ще однією дитиною. Моє серце переповнюється таким щастям, і я можу тільки сказати спасибі, Бог. Ми вже чекаємо тебе, дитя, ми любимо тебе беззастережно", - написав Халк.

Він також опублікував фотографії зі своєю вагітною дружиною, на яких вони показують знімки УЗД.

Зазначимо, що Каміла - племінниця колишньої дружини спортсмена Ірен, у шлюбі з якою він прожив 12 років. У пари народилися двоє дітей - Іан і Тьяго, а в 2016 році вони удочерили дівчинку Алісі.