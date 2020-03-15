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Відомий фільм передрік коронавірус ще в 2011 році: усі подробиці

STYLERЖиття    15.03.2020 - 12:00
Відомий фільм передрік коронавірус ще в 2011 році: усі подробиці
Коронавірус показали у відомому фільмі - подробиці (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавірус був показаний в голлівудському фільмі "Зараження"

Коронавірус 2020 напророкували в голлівудському фільмі "Зараження" 2011 року. Через 9 років після виходу "Зараження" увійшло в список найбільш завантажувані стрічок американського iTunes Store, передає BBC.

У фільмі жінка, яку грає актриса Гвінет Пелтроу, гине від загадкового вірусу, який вона підхопила в Китаї, після чого паніка розростається по всьому світу і приймає глобальний характер.

Як і COVID-2019, вигаданий вірус з фільму поширюється при близькому контакті людей або через дотики до заражених поверхонь.

До речі, Пелтроу нещодавно опублікувала в соцмережі Instagram своє фото в масці під час трансатлантичного перельоту. "Я вже бачила це кіно. Тому зберігайте спокій, утримуйтеся від рукостискань, частіше мийте руки", - написала актриса.

Відомий фільм передрік коронавірус ще в 2011 році: усі подробиціКоронавірус показали у відомому фільмі (instagram.com/gwynethpaltrow)

Сценарист "Зараження" Скотт Бернс зазначає, що автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготовлене до подібних епідемій.

Нагадаємо, що у новонародженої дитини виявили коронавірус.

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