Известный фильм предрек коронавирус еще в 2011 году: все подробности

Коронавирус показали в известном фильме - подробности (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавирус был показан в голливудском фильме "Заражение"

Коронавирус 2020 предрекли в голливудском фильме "Заражение" 2011 года. Через 9 лет после выхода "Заражение" вошло в список наиболее часто загружаемых лент американского iTunes Store, передает BBC.

В фильме женщина, которую играет актриса Гвинет Пэлтроу, погибает от загадочного вируса, который она подхватила в Китае, после чего паника разростается по всему миру и принимает глобальный характер.

Как и COVID-2019, вымышленный вирус из фильма распространяется при близком контакте людей или через прикосновения к зараженным поверхностям.

К слову, Пэлтроу недавно опубликовала в соцсети Instagram свое фото в маске во время трансатлантического перелета. "Я уже видела это кино. Поэтому сохраняйте спокойствие, воздержитесь от рукопожатий, чаще мойте руки", - написала актриса.

Коронавирус показали в известном фильме (instagram.com/gwynethpaltrow)

Сценарист "Заражения" Скотт Бернс отмечает, что авторы фильма ставили перед собой задачу показать, насколько современное общество не подготовлено к подобным эпидемиям.

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