Відомий боксер Конор МакГрегор вляпався у скандал: що сталося

Конор МакГрегор, боєць змішаного стилю, колишній чемпіон UFC, потрапив в неприємну ситуацію в одному з пабів. Інцидент потрапив на відео, пише видання TMZ.

Конор МакГрегор відпочивав в одному з пабів і перебував у прекрасному настрої. Він пригощав відвідувачів пабу алкогольним напоєм, який випускає його власна компанія. Один з відвідувачів пабу, літній чоловік, від напою категорично відмовився. У відповідь на це боєць-чемпіон встав і вдарив старого кулаком в обличчя.

Фото: Конор МакГрегор (instagram.com/thenotoriousmma)

На відео видно, як Конор МакГрегор підходить до барної стійки і про щось говорить з відвідувачами. Імовірно боксер рекламує власне віскі, так як у дівчини за барною стійкою в руках пляшка саме такого напою і вона розливає його по келихах.

Один з відвідувачів пабу прибирає свій стакан і явно дає зрозуміти, що не хоче скласти компанію спортсмену. Саме цей момент і розлютив МакГрегора. Між ними виникла словесна перепалка і чемпіон взяв пляшку віскі в руки, щоб розлити її по склянках відвідувачів. Літній чоловік знову відсунув свою склянку.

МакГрегор не витримав і вдарив старого. Відвідувачі відразу ж відтягли від барної стійки боксера. Однак з'ясувалося, що удар чемпіона був не дуже сильним, так як літній чоловік навіть не впав і взагалі зробив вигляд, що нічого не сталося.

Відомий боксер побив у барі старого (відео:YouTube/TMZSports)

Варто відзначити, що це не перший інцидент із знаменитим боксером. Раніше він був заарештований за те, що накинувся на фаната і розбив йому мобільний телефон.

А також ми розповідали про те, що ірландець Конор МакГрегор відмовився від російського громадянства, яке йому запропонували депутати РФ.