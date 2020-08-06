Відомий бельгійський бізнесмен став жертвою української шахрайки: деталі афери

Бельгійський бізнесмен Фредерік Делфос розповів страшну історію, як він став жертвою шлюбної аферистки з України. За півтора року він втратив майже чверть мільйона євро.

При знайомстві українка представилася вихователькою дитячого садка. Між ними зав'язалося листування та спілкування. Дівчина скаржилася на чоловіка-алкоголіка, і майже півтора року водила бізнесмена за ніс. Деталі афери розповіли в ТСН.

52-річний Фредерік Делфос відомий у всьому світі парфумер. Його продукцією користуються європейські та голлівудські зірки. Він двічі був одружений і розлучений, і в третій раз друзі порадили йому шукати дружину в Україні.

"Вона представилася вихователькою в дитячому садку. Сказала, що виховує семирічного сина. Що розлучена, тому що її чоловік був алкоголіком. Віолетта, 30 років. Дуже красива. Шукає серйозних стосунків. Мене це зачепило", - розповіла Фредерік.

Через два тижні після знайомства в інтернеті, він вирішив приїхати, і дівчина вперше попросила у нього грошей – на сукню для першого побачення.

"Наші смаки збіглися. Їй трохи не вистачало: "Дорогий, сукня коштує 150 євро, а у мене є тільки 100. Можна в тебе позичити 50?". Я подумав: "нічого собі, яка відверта жінка", - розповів бізнесмен.

Стосунки тривали півтора року. Фредерік возив кохану по всьому світу – Париж, Катар, Дубаї. Після чергової поїздки дівчина сказала, що втратила роботу і їй нема чим платити за житло. Бізнесмен погодився їй допомогти.

"Я сказав: Гаразд, я буду платити. Одна тисяча євро щомісяця. Мені треба було перевіряти всі, а я довіряв їй, тому що психологічно було все продумано", - розповів Фредерік.

Дівчина познайомила коханого зі своїми батьками в Кишиневі, а він возив її до своєї мами в Брюссель. Там він зробив Віолетті пропозицію. Вона відповіла згодою, але висунула умову.

"Сказала, що їй потрібні якісь гарантії: ти міг би придбати мені квартиру? Це буде наша квартира", - зазначив бельгієць.

У січні привіз завдаток за квартиру на Печерську в сумі 70 тисяч євро. Ще 130 тисяч повинен був привезти в березні, але через карантин зміг це зробити тільки в середині літа. Як пояснив бізнесмен, Віолетта наполягала, що квартири в Києві дорогі й продають тільки за готівку.

З аеропорту вона повезла коханого в заміський клуб. З собою вона взяла сина, а Фредерік – сумку з грошима. Поки він працював в номері, вона з дитиною засмагала на пляжі. Йдучи, вона залишила свій мобільний телефон в номері, і бізнесмен не втримався і почав перевіряти повідомлення.

"Поганий сюрприз: їй пишуть чоловіки з усієї Європи. А вона просить купити квартиру в Іспанії, в Каннах, в Італії. Вона листується з рієлтором. Каже, що є 120 тисяч євро на квартиру в італійському Ріміні", - розповів Делфос.

Між коханими стався скандал, а потім Фредерік опинився в лісі. Незнайомець, який представився чоловіком Віолетти, почав погрожувати бізнесменові пістолетом та вимагав віддати гроші. Делфос написав заяву в поліцію, вказав, що віддав аферистці 213 тисяч євро і повернувся до Бельгії. Віолетта на зв'язок з ним більше не виходила.

У Києві журналісти знайшли квартиру дівчини – майже сто квадратів в спальному районі. На оренду цієї квартири вона брала гроші у бельгійця. Спілкуватися з журналістами особисто вона відмовилася, але сусіди підтвердили, що Фредерік тут бував часто. Телефоном Віолетта назвала бельгійця неадекватною людиною.

"Людина взагалі незрозуміла і неадекватна. Ясна річ, що заміж я не збиралася. І тому він вигадує якісь історії", - заявила дівчина.

Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясувалося, що працювала ціла група осіб і крім шахрайства, є грабежі, вимагання та інші злочини. Адвокат бельгійця готує цивільний позов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах аферисти розвели квартирантів на 60 тисяч.