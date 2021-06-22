Відомий автобусний перевізник потрапив в скандал через безпеку: могли постраждати пасажири

Пасажир передумав їхати на "Видубичі" і вирішив вийти з автобуса. При цьому йому потрібно було забрати свій багаж. Але валіза стояла далеко, тому водій відмовлявся перегрібати всі валізи.

Після чого незадоволений пасажир дістав ніж і почав бігати за водієм автобуса біля станції метро. Водій встиг забігти в автобус і закрити двері. Чоловік же почав стукати по скляних дверей. На щастя скло виявилося міцним.

"Виникає питання - чому перевізник не забезпечує водіїв засобами спец захисту, адже це, мабуть, не перший подібний випадок? Неадекватний чоловік також міг напасти і на пасажирів. Знаємо, що Автолюкс категорично відмовляє в проїзді нетверезим пасажирам, це великий плюс. Ще не завадило б навчити ваших водіїв самозахисту", - написав Васильєв.

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