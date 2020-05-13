Відомий астролог назвав знаки Зодіаку, в яких у червні похитнеться здоров'я

Гороскоп 2020 на червень від відомого астролога Павла Глоби попереджає, що у деяких знаків Зодіаку можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям - починаючи від депресії і закінчуючи ризиком отримати травму. Кому потрібно берегти своє тіло і розум у перший місяць літа - читайте в матеріалі Styler.

Гороскоп здоров'я на червень 2020: Овен

Овнам астролог радить проявити діловитість, зібрати волю в кулак і зберігати максимум спокою. А щоб не допустити депресивних станів і спалахів агресії, до чого вони будуть схильні, Овнам слід правильно харчуватися, висипатися, а при необхідності пропити курс заспокійливих препаратів. За рекомендацією з приводу лікування краще звернутися до фахівця, а не пити валеріану пачками.

Гороскоп здоров'я на червень 2020: Діва

У червні Дівам рекомендується прислухатися до свого організму. Якщо ознак захворювань немає, то все одно варто відвідати лікаря для огляду і консультації. Не нехтуйте знаками, які дає вам ваше тіло! Великий ризик отримання травми, тому акуратніше водите машину і переходьте дорогу тільки на зелений сигнал світлофора.

Гороскоп здоров'я на червень 2020: Козеріг

Здоров'я Козерогів у перший місяць літа можуть похитнутися. Старі травми нагадають про себе. Павло Глоба радить уникати зайвих фізичних навантажень аж до того, як ви позбудетеся від медичних проблем. При цьому небесні світила будуть прихильні до Козерогів у фінансовій сфері, можливе отримання додаткового прибутку.

Раніше астролог попередив про початок ретроградного руху Венери і Марса, що може принести проблеми деяким знакам Зодіаку, а дехто навпаки буде на висоті.