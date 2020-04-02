Відомий артист запустив проєкт для підтримки українців під час карантину

Фронтмен гурту Фіолет, поет і письменник Сергій Мартинюк не марнує час на карантині. Він використовує його для саморозвитку. Ба більше - створив спеціальний онлайн-проєкт "Колос вдома", аби підтримати фанатів, та закликати людей сидіти по домівках.

Так, два рази на тиждень музикант стрімитиме на YouTube-каналі Фіолету, щоб показати своє повсякденне життя, поділитися думками, порадити улюблене кіно, почитати поезію, розповісти про колекцію вінілу, поспівати пісень в акустиці та замотивувати фанів використовувати карантин як час для саморозвитку.

Перший ефір відбувся 31 березня. У ньому Сергій познайомив прихильників зі своєю дружиною Лорою та поділився порадами і лайфхаками їхнього подружнього життя в умовах карантину та поза ним.

Сергій Мартинюк запустив проєкт "Колос вдома"

Додамо, що зовсім скоро Мартинюк презентуватиме свою нову книгу, яка матиме назву "Рок-н-рол".

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