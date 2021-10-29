На відому модель з Дніпра напав таксист Bolt: "мені прилітає удар по голові ззаду"

Фотомодель Анна Мінюкова (Ася Мікович) розповіла, що ввечері викликала таксі, щоб доїхати після роботи додому. По дорозі вона слухала онлайн-лекцію в навушниках і сіла в автомобіль на заднє сидіння, закинувши ногу на ногу.

"Через навушники чую обурення таксиста - його схвилювала моя поза. На що ввічливо відповідаю, що він може відсунути переднє сидіння, якщо йому заважають мої ноги. Але у людини своя реальність, і нічого не пояснивши, він скасовує поїздку. Пропоную йому зв'язатися зі службою підтримки та почекати заміну машини, раз у нього різко помінялися плани. Чекати ще 15 хвилин на вулиці я не була готова", - описала ситуацію дівчина.

У якийсь момент вона зрозуміла, що водій її зараз вдарить і вирішила вийти з машини від гріха подалі.

"Боковим зором бачу, що він виходить за мною. Починаю бігти. Розумію, що бігла повільно в момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду. У сльозах добігаю до людей, сховавшись за якимось хлопцем бачу, що таксист поміняв траєкторію і тепер біжить назад до машини, щоб швидше поїхати", - розповіла Мікович.

Вона зазначила, що водій швидше за все перебував у неадекватному стані, можливо в алкогольному або наркотичному сп'янінні.

Реакція служби таксі Bolt

Як повідомила Мікович, вона звернулася в службу підтримки та отримала стандартну відповідь від компанії: "нам дуже шкода, що ви стали учасником цьому неприємної ситуації".

Дівчина звернулася в поліцію і написала заяву на водія.

Хто така Ася Мікович

Модель з Дніпра стала відома у 2019 році. Вона зробила гучну заяву в соціальних мережах з приводу парі між Володимиром Зеленським і мером міста Борисом Філатовим.

Суть парі була в тому, що якщо до 14 вересня міст не відкриють, то мер піде у відставку. А Мікович вирішила епатажно підтримати Філатова і пообіцяла роздягнутися на мосту, якщо той виграє парі. Свою обіцянку вона виконала, але потім всі фотографії в стилі ню з соцмереж видалила.