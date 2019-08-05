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На відомому українському курорті стало небезпечно купатися в морі

STYLERЖиття    05.08.2019 - 22:58
На відомому українському курорті стало небезпечно купатися в морі
Колаж РБК-Україна

Міська влада Одеси просить людей утриматися від купання на всіх пляжах міста

В Одесі не рекомендують купання на всіх пляжах міста. Справа в тому, що в акваторію моря потрапило занадто багато поверхневих вод. Зазначимо, що після шторму, який пронісся на курорті, в місті випала двомісячна норма опадів.

Міська влада просить туристів і місцевих жителів утриматися від купання. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на мерію міста.

Зокрема, у зв'язку з сильними зливовими опадами велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторії пляжів міста.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Госпродпотребслужби в Одеській області рекомендує відмовитися від морського водокористування на пляжах", - сказано в повідомленні.

На відомому українському курорті стало небезпечно купатися в морі

Ілюстративне фото ( з відкритих джерел)

Нагадаємо, що в Одесі 3 і 4 липня бушував сильний шторм. В результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.

Також ми писали, що потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч.

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