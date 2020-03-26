Український біолог назвав найбільш ефективні методи боротьби з коронавірусом

Руслан Саламатін розповів про боротьбу з коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Український вчений розповів, як ведуть боротьбу з коронавірусом в Польщі

Коронавірус в Україні інфікував більше 150 людей, п'ятеро з них померли. Кабмін продовжив карантин в країні до 24 квітня через спалах захворюваності. Український біолог Руслан Саламатін, який працює у Польщі, розповів про найбільш ефективні методи боротьби з COVID-19. Вчений повідомив, що в Польщі ізолюють тільки тих людей, які є носіями вірусу або були в контакті з ним.

"Карантин у Польщі зараз стосується тільки виявлених носіїв і людей, які були в безпосередньому контакті з ними. Поки що цього достатньо. Інша справа – це соціальна дистанція. Створення умов у суспільстві, при яких вірусу буде складніше поширитися завдяки дотриманню фізичної відстані від інших людей в транспорті або в магазині, обмеження на час контактів. Ці заходи будуть мати позитивні наслідки", - розповів біолог виданню "Букви".

За словами фахівця, тільки епідеміологи можуть розповісти про тотальний карантин і методи його введення.

"Це питання до епідеміологів. Експерти в цій галузі роблять рекомендації, на підставі статистичних даних і обчислень. Єдине, що я можу сказати: ці речі зараз, ймовірно, теж в процесі дослідження, оскільки вірус – новий", - підсумував біолог.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів, чим відрізняється пневмонія при коронавірусі від пневмонії після ГРВІ. Про це він повідомив у своєму останньому відео.