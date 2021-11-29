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Відома українська блогерка Саша Пустовіт засвітилася на фото зі своїм новим хлопцем

Автор: Роман Мирончук

Саша Пустовіт (Саша Бо) випадково засвітилася на фото з новим хлопцем, якого приховує. Відома українська блогерка вже довго інтригує публіку романтичними фото зі своїм бойфрендом. Тепер фоловери розкрили його особистість.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Новим коханим Пустовіт виявився стоматологом Платон Тарнавський, з яким вона вчилася в одному університеті.

Молодий чоловік опублікував нове спільне фото з Сашею Пустовіт, а потім через різкий наплив фоловерів закрив свою сторінку, але їх спільне фото встигло поширитися мережую.

Саша Пустовіт з новим хлопцем (фото: Instagram)

Цікаво, що, судячи зі знімка, пара відвідала скандальну вечірку львівського блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

На вечірці була потужна дискотека, застілля, відверті виступи шоу-балету та конкурси.

Ведучим був Володимир Остапчук, а серед гостей також були помічені Богдан Шелудяк( Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко і Таня Самбурська.

Про вечірку в День пам'яті жертв Голодомору почали говорити всі, і це переросло в скандал. Бренди вирішили розірвати контракти з учасниками заходу.

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Саша Пустовит