Українська зірка розіграла своє викрадення заради грошей "папіка" з Росії. Тепер вона в тюрмі

Про викрадення 23-річної дівчини в поліцію повідомила її подруга. Правоохоронці відразу ж почали пошуки. За камерами відеоспостереження вони з'ясували, що Катерина вирушила до Києва.

Катерина Якименко (фото: instagram.com/tigra__k)

Крім того, вона ходила столичними закладами і всюди розплачувалася картою. Поліція відразу зрозуміла, що щось тут не те. Коли блогерка хотіла взяти в оренду елітне авто, правоохоронці встигли поставити в нього камери і встановити мікрофони.

2 липня Якименко та її 29-річного друга затримали у Львівській області та доставили слідчий ізолятор Харкова. Суд обрав для пари запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в розмірі 3 мільйонів гривень.

Поліція затримала блогерку і її друга (фото: hk.npu.gov.ua)

За словами блогера Євгена Зуба, дівчина все вигадала разом зі своїм коханцем з Києва, щоб отримати викуп у криптовалюті. Її залицяльник з Росії дуже заможний, він уже подарував молодій дівчині пару люксових авто, включаючи Porsche і Bentley Bentayga, а також нерухомість в ОАЕ.

Євген Зуб розповів про блогерку Катерину Якименко (відео: YouTube)