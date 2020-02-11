Відома письменниця жорстко "рознесла" Нацвідбір "Євробачення"

Національний відбір на Євробачення 2020 продовжиться вже 15 лютого. А поки українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала майбутніх учасників другого півфіналу і не обійшла міцних слівцем і журі. До речі, конкурсантами першого Нацвідбору Ніцой залишилася задоволена і навіть похвалила їх за те, що вони говорили українською мовою. Всі, крім Assol. Письменниця зазначила, що співачка не може нормально говорити рідною мовою, а перескакує на російську. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Ассоль! Уявімо, що ти їдеш представляти нашу націю. Українську націю. Твої інтерв'ю будуть показувати на весь світ. Ти будеш говорити своє інтерв'ю англійською, добре. Якщо трапиться російськомовний журналіст, а він станеться, ти йому відповіси російською? І це будуть транслювати на весь світ? Твою москвороту відповідь?" - написала письменниця.

Також Ніцой пройшлася і по журі назвавши їх "козлами".

"Журі, експерт і редактори шоу демонстративно всі роки українську мову не шанують. Вони всі козли. Так, професіонали. За професіоналізм – молодці. За професіоналізм можна поважати. За спілкування на московській – зневажаю", - зазначила Лариса.

До речі, письменниця жорстко і агресивно висловилася про учасників другого півфіналу нацвідбору, який відбудеться 15 лютого. Але кого вона мала на увазі - наразі не відомо.

"Всі учасники україномовні, крім однієї дівочої групи. Якісь російськомовні козлихи вирішили представляти українську націю. Або це не вони вирішили, це їх призначили бути козлихами?" - висловилася Ніцой.