Известная писательница жестко "разнесла" Нацотбор Евровидения

Национальный отбор на Евровидение 2020 продолжится уже 15 февраля. А пока украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала будущих участников второго полуфинала и не обошла крепких словцом и жюри. К слову, конкурсантами первого Нацотбора Ницой осталась довольна и даже похвалила их за то, что они говорили на украинском языке. Все, кроме Assol. Писательница отметила, что певица не может нормально говорить на родном языке, а перескакивает на русский. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Ассоль! Представим, что ты едешь представлять нашу нацию. Украинскую нацию. Твои интервью будут показывать на весь мир. Ты будешь говорить свое интервью на английском, хорошо. Если случится русскоязычный журналист, а он случится, ты ему ответишь на русском? И это будут транслировать на весь мир? Твой москворотый ответ?" - написала писательница.

Также Ницой прошлась и по жюри назвав их "козлами".

"Жюри, эксперт и редакторы шоу демонстративно все годы украинский язык не уважают. Они все козлы. Да, профессионалы. За профессионализм – молодцы. За профессионализм можно уважать. За общение на московском – презираю", - отметила Лариса.

Кстати, писательница жестко и агрессивно высказалась об участниках второго полуфинала нацотбора, который пройдет 15 февраля. Но кого она имела ввиду - не ясно.

"Все участники украиноязычные, кроме одной девичьей группы. Какие-то русскоязычные козлихи решили представлять украинскую нацию. Или это не они решили, это их назначили быть козлихами?" - высказалась Ницой.