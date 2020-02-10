Ігор Кондратюк "розніс" Нацвідбір Євробачення: можна було заснути

Ігор Кондартюк розкритикував Нацвідбір (фото: unpp.com.ua)

Ігор Кондратюк "пройшовся" по всім учасникам Нацвідбору

Національний відбір на Євробачення 2020 продовжиться вже 15 лютого. А поки відомий український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк розкритикував перший півфінал конкурсу. У першому Національному відборі на Євробачення переможцями стали троє учасників – це KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. За словами шоумена, у практично всіх учасників конкурсу були пісні, які не особливо підходять для Європи. Так, на конкурсі, було багато етніки, але це не зовсім те, що зараз потрібно на Євробаченні 2020, впевнений Кондратюк.

"Я завжди говорив, що, в першу чергу, для Євробачення потрібна музично сильна пісня. Скажімо, хіт Вєрки Сердючки "Зроби дощ із шампанського" більш ніж конкурентоспроможний порівняно з усім, що ми бачили в півфіналі. Але, я так розумію, що тема Євробачення для Сердючки закрита", - розповів Ігор "Фактам".

Ведучий вважає, що за Марину Круть глядачі проголосували через жалісну історію, що мама на останні гроші купила їй бандуру. Але, на жаль, у її пісні "немає гачка".

А з приводу групи Go-A (вони пройшли у фінал) продюсер висловився неоднозначно.

"Для мене це був самий форматний виступ серед етнічних конкурсантів першого півфіналу. Дуже цікавий голос солістки. Не впевнений, що це буде зрозуміло у Європі. До речі, відомий український продюсер Валентин Коваль на своїй сторінці в Facebook написав, що це "вчорашній день в музиці", - розповів Кондратюк.

Також шоумен розкритикував пісню виконавця GIO.

"Вона (пісня) виявилася дуже слабкою. Знаєте, це рівень 15-річного хлопчика, який любить музику, але не рівень Євробачення. Хоча потрібно висловити йому респект за українську мову",- сказав Кондратюк.

Відомий продюсер сказав, що на пісні Assol взагалі можна було заснути, за його словами, у дівчини немає харизми.

"У неї немає харизми. Музично взагалі на першій частині пісні можна було заснути, друга була трохи жвавіше", - підсумував Ігор.