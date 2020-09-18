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Відома співачка "вколола" Лободу без штанів: напевно, дуже поспішала (фото)

П'ятниця 18 вересня 2020 18:05
Відома співачка "вколола" Лободу без штанів: напевно, дуже поспішала (фото)
Наталія Гулькіна розкритикувала Світлану Лободу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Світлані Лободі "дісталося" через вихід на сцену в сміливому образі

Наталія Гулькіна, зірка мега-популярної групи 80-х "Міраж", розкритикувала Світлану Лободу через її "зухвалий" вихід на сцену в мікро-шортах і топі на врученні премії на Music Box.

Російська артистка згадала, що подібний перфоманс колеги у 2016 році дійсно вразив її, але не в хорошому сенсі. Про це Гулькіна розповіла на YouTube-майданчику каналу RTVI.

За словами екс-учасниці "Міраж", раніше виконавці не дозволяли собі такої зухвалості.

Співачка зізналася, що раніше піддавалася критиці з приводу своїх вокальних даних, але ніколи не дозволяла виходити на сцену "в одному піджаку та підборах". Так вона вколола Лободу через її напівоголений образ під час церемонії нагородження премією.

Відома співачка &quot;вколола&quot; Лободу без штанів: напевно, дуже поспішала (фото)

Лобода виходила на сцену за премією у відвертому образі (фото: Legion-Media, кадр трансляції Реальної премії Musicbox-2016)

"Одного разу я вручала премію Лободі на Music Box. В той момент вона вийшла в одному піджаку, а внизу були лише голі ноги та підбори. Я подумала: "Вона, напевно, дуже поспішала і забула одягнути спідницю чи штани". У період моєї молодості було по-іншому", - поскаржилася Гулькіна.

Артистка додала, що співачки в ті роки "все-таки носили кольорові лосини, виглядали скромніше".

"Але сьогодні час, коли артистки привертають до себе увагу й іншими частинами тіла. Напевно, в цьому є родзинка", - уклала Гулькіна.

Відома співачка &quot;вколола&quot; Лободу без штанів: напевно, дуже поспішала (фото)

Наталія Гулькіна (фото: lifestars.ru)

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова розсекретила деталі гучної сварки з Лободою і зізналася, що колега "гнала на неї пургу".

Нагадаємо, днями MARUV виступила на росТБ і викликала в мережі гарячі обговорення і суперечки.

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