Відома в Києві мережа пекарень гучно оскандалилася: людей нахабно кидають на гроші

Відома київська мережа кафе-пекарень "Хлібний" потрапила в гучний скандал після того, як співробітницю закладу звільнили з дивної причини, не виплативши зарплату за два місяці.

Що саме сталося в "Хлібному"

Дівчина працювала в закладі в січні-лютому 2021 року. Одного разу вона пробила на себе випічку, якою пригостила подруг. За негласними правилами пекарні гроші з співробітниці повинні були списатися із зарплати в кінці місяця. І вже за годину її звільнили, залишивши без зарплати за відпрацьовані 313 годин.

"Через годину після цього випадку мене звільняють, обумовлюючи це тим, що передавати продукцію хлібного третім особам (навіть пробиваючи на себе) - не можна. Абсолютно ні в яких правилах про це сказано не було, це ніколи не обмовлялося вголос... Цікавий факт, так роблять практично всі, але нишком. Я дуже багато разів бачила таке, тому для мене це було нормою і я навіть

не уявляла, що так робити не можна", - пише Даша.

Коли співробітниця попросила зарплату за два місяці, її попросили приїхати пізніше, так як в касі немає грошей, але в цей же день їй заявили, що нічого не заплатять.

"Через 10 хвилин я читаю повідомлення в телеграмі, що ніякі гроші мені не виплатять. Власне, так і сталося. Гроші на 313 відпрацьованих годин. Більше 17-ти тисяч робочих хвилин. Якісно відпрацьованих. Два місяці життя. У той момент я відразу згадала свої важкі зміни по 17 робочих годин і заплакала", - розповідає Даша.

Так як дівчина не була оформлена офіційно, довести донині вона нічого не може.

Постраждалу співробітницю активно підтримують

У дівчини знайшлася підтримка серед тих, хто також попрацював у "Хлібному". Деякі з користувачів пишуть, що після стажування в пекарні у них залишилися нехороші враження.

"Після того як постажувалася чотири години в "Хлібному" - туди не ходжу і вам не раджу", - пише дівчина.

"Сама якось туди пішла на стажування. Одні студенти, які працюють 10 годин без відпочинку за 300 гривень, жадібно доїдають недоїдки зі столів на кухні. Сумно", - ділиться враженнями ще один юзер.

Пекарня порушує закон про обслуговування українською мовою

У коментарях користувачі залишають багато негативних відгуків про заклад, в тому числі і через ігнорування закону про мову: