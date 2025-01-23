Израиль выбрал представительницу на "Евровидение-2025": певица пережила нападение ХАМАСа

Израиль определился со своей представительницей на "Евровидение-2025". Ею стала певица Юваль Рафаэль, которая пережила нападение боевиков ХАМАС во время посещения музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Times of Israel .

24-летняя Юваль Рафаэль одержала победу в финале талант-шоу Hakochav Haba ("Восходящая звезда"), набрав наибольшее количество голосов. В рамках программы участники исполняли кавер-версии известных песен.

В следующем месяце комиссия, созданная общественным вещателем Kan, выберет песню, которую Юваль представит на песенном конкурсе "Евровидение".

Юваль Рафаэль (фото: instagram.com/yuvalraphael)

В интервью перед финалом Юваль Рафаэль рассказала, что 7 октября 2023 года она вместе с друзьями посещала музыкальный фестиваль Nova, когда на них напали боевики ХАМАСа.

Юваль Рафаэль (фото: instagram.com/yuvalraphael)

Как сообщает издание, певице удалось выжить, спрятавшись в придорожном бомбоубежище под телами погибших.

На "Евровидении" исполнительница имеет целью рассказать историю своей страны.

"Я хочу рассказать эту историю, но не с позиции поиска сочувствия. Я хочу, чтобы она была сильной перед лицом этого, и перед лицом возгласов, которые, я уверена на 100%, будут раздаваться из толпы", - поделилась Рафаэль.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" совершили массированную атаку на Израиль, используя как воздушные, так и наземные силы. В результате этого погибло более тысячи человек, а сотни были взяты в заложники.

Лидер военного крыла ХАМАСа, Мухаммед ад-Дейф, объявил о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", отметив, что ее целью является защита мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Во время атаки было выпущено от 2 до 3 тысяч ракет, а также осуществлен захват семи израильских общин к югу от страны.