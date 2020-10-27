Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемого в пытках выпустили из-под стражи

Суд отпустил подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке (коллаж: РБК-Украина)

Одного из подозреваемых в изнасиловании и пытках отпустили домой

Бывший полицейский Ярослав Леваднюк освобожден из-под стражи несмотря на то, что он является одним из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области.

Решение об освобождении подозреваемого принял Голосеевский районный суд Киева. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук на своей странице в Facebook.

По словам Осадчука, Леваднюка отпустили несмотря на то, что экспертиза установила и другие факты пыток. Он также добавил, что уже двое фигурантов громкого дела, которые отрицают свою вину, находятся дома.

Фото судебного постановления: facebook.com/Andrii Osadchuk

Напомним, пытки и насилие над 26-летней девушкой произошло в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина, но домой она вернулась на следующий день около 8 утра. Днем ей вызвали скорую, после чего она призналась, что в отделении полиции ее избили и изнасиловали.

Медики подтвердили факт изнасилования. После этого была вызвана полиция, тогда двух подозреваемых взяли под стражу. По словам девушки, насилие длилось 2-3 часа.

Жители села, где проживает жертва преступления, рассказали, что девушка воспитывает самостоятельно 4-летнего ребенка с инвалидностью. Позже Неля рассказала, что ее 14-летней сестре угрожали.