Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!

"Змучені, втомлені, але нескорені та непереможні! Вони третій місяць поспіль захищають місто Діви Марії від ворога. Зараз вони перебувають під постійними обстрілами майже без води, їжі та медикаментів. Попри це, військові ні на мить не припиняють боротьбу – за мир, свободу, за життя кожного українця!" - сказано в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя з заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуації - вивезення важкопоранених і медиків.

"Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів всіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - заявив глава держави.

За словами віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, є шанс провести евакуацію силами ООН і МКЧХ.

"Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - підкреслила Верещук.