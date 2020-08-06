Все кардинально змінилося: українцям озвучили нові правила перельотів

Українцям розповіли, як змінився відпочинок в умовах карантину і які сьогодні правила перельотів для наших громадян в туристичних країнах.

Так, вхід в аеропорт тепер, як в елітному клубі - дрес-код з маски і обов'язково наявність квитка. Тому навіть провести і зустріти рідних можливо тільки до дверей терміналу. Все це за правилами карантину - щоб не створювати скупчення людей, розповіли фахівці в ефірі "Ранку з Україною".

"Для зустрічаючих і проводжаючих змінилось все кардинально, оскільки на сьогодні їх не пускають до аеропорту, в сам термінал. Зараз вам треба показати посадковий талон або білет на рейс, який відлітає сьогодні", - зазначає представник авіакомпанії Олександр Хіценко в ефірі каналу "Україна".

Всі працівники аеропорту також обов'язково ходять в масках. А ще на вході вам вимірюють температуру.

Зауважимо, що, наприклад, Єгипет в даний час знаходиться в "зеленій зоні", тому ніякі довідки вам не потрібні. Так само і по прибутті - здавати тест або проходити обсервацію не вимагають. Вхід в літак теж тільки в масках, і прикритий підборіддя - не годиться.

В аеропортах обов'язково міряють температуру (фото: facebook.com/airportkiev)

У літаку знову вимірюють температуру. Тут персонал не менш озброєний - всі у захисних халатах та масках. До того ж, відтепер кожному пасажиру дають медичну анкету, у ній слід заповнити пункти про загальне самопочуття та вказати, чи не контактували ви з людиною, хворою на коронавірус. Така анкета - лише превентивний захід, щоб запобігти новим випадкам у країні. Ви її просто віддаєте, далі вам вимірюють температуру і спокійно відпускають на відпочинок.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день українцям відкриті кордони 38 країн.

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