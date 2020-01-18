Змінила сценарій життя: сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про герцогиню

Зведена сестра Меган Маркл Саманта зробила гучну заяву про герцогиню Сассекську, яка вирішила відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї.

За словами сестри, вона не помічала, що Меган не подобається королівська життя. "Зовні здавалося, що їй подобалося. Їх називали" Приголомшливої ​​четвіркою "... Здавалося б, все було чудово, - прокоментувала Саманта.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Говорячи про "Приголомшливу ​​четвірку", Саманта мала на увазі герцогів Сассекських і Кембриджських. Однак навіть після скандалу з відмовою Меган і Гаррі від повноважень "старших" членів королівської сім'ї Кейт і Вільяма зустріли оплесками.

Дізнавшись про даний діалог між журналістами і "сестрою", герцогиня Сассекська заявила, що "ледь знає" 54-річну Саманту, а тому наскільки правдива Інформція - невідомо.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.

Вона заявила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.