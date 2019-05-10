Надлишок вбиває: Супрун розповіла, який продукт в раціоні українців самий небезпечний

Супрун розповіла про шкідливість солі (Колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, скільки солі в день потрібно з'їдати людині

Уляна Супрун розповіла, що найнебезпечніший продукт – це сіль, так як її надлишок в раціоні вбиває в світі більше людей, ніж куріння і високий тиск. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що людина щодня вживає велику кількість солі і навіть цього не помічає. Надмірне споживання солі з їжею вбиває набагато швидше, ніж куріння або високий тиск.

Вона пояснила, що добова норма солі для дорослої здорової людини – 6 грам. Це близько однієї чайної ложки. Зазвичай перевищують цю норму вдвічі. Норма для дітей ще менше: від року до трьох – 2 г, від 4 до 6 років – 3 г, від 7 до 10 років – 5 грам.

Вона дала рекомендації про те, як скоротити кількість споживання солі і зробити свою їжу більш корисною і смачною:

Їжте домашню їжу і будьте обережні з фаст-фудом. Сендвічі з ресторанів і інші закуски можуть містити майже денну норму солі, особливо її багато в хот-догах, спагетті з соусом, копченому м'ясі та стравах з кетчупом. Якщо ви з'їли щось з цього, то стежте за своїм раціоном протягом дня і постарайтеся уникати солоної їжі.

Високий вміст солі може бути в продуктах, які не здаються солоними на смак. Наприклад, це мафіни, енергетики, спортивні напої або зернові сніданки. Уважно читайте вміст цих продуктів на етикетках. Якщо сіль або натрій вказані на початку – їх там багато. Радимо відмовитися від таких продуктів.

В стравах з ресторану також може бути високий вміст солі, про який ми навряд чи дізнаємося. Тому краще готуйте вдома або віддавайте перевагу закладам, які подають страви після мінімальної обробки.

Їжте більше овочів і фруктів, їжте свіжі овочі. Заповніть половину своєї тарілки фруктами і овочами. Нашому організму потрібно більше калію, ніж натрію. Фрукти і овочі добре задовольняють цю потребу.

Напівфабрикати або готові страви містять набагато більше солі, ніж їх інгредієнти. Перевіряйте етикетки і вибирайте продукти, що містять не більше 300 мг солі на порцію.

Ви також можете бути здивовані, що є продукти, які містять багато натрію, але не мають солі в складі. Це тому, що вони містять інші форми натрію, наприклад, глутамат натрію, цірат натрію або питну соду (гідрокарбонат натрію).

Купуйте свіжі продукти на ринках у фермерів або у місцевих маркетах, не забувайте про сезонность. Порівнюйте продукти і товари різних виробників. Один і той же товар різних брендів може містити різну кількість солі. Особливо це стосується копченого м'яса, снеків, сирів і випічки.

Надлишок солі в раціоні може вбити (pixabay.com)

Поступово заохочуйте себе до змін. Почніть з зменшення порцій - так ви автоматично зменшите і кількість калорій, і кількість солі. Можна керуватися досить простим правилом: чим більше в їжі калорій, тим більше в ній солі.

Тренуйте свої харчові рецептори. Дослідження показують, що ми можемо міняти свої харчові звички, отже, і привчити себе насолоджуватися несолоної їжею. Спробуйте міксувати страви зі своєю звичною кількістю солі і зменшеною. З часом ви перестанете помічати різницю. Наші смакові рецептори майже не здатні розрізнити зменшення солі на чверть.

Позбавитися від солі і одночасно надати стравам нові смаки допоможуть спеції, сухі і свіжі трави, часник, імбир, цитрусові, вино і оцет.

Також краще вживати йодовану сіль, оскільки у багатьох українців спостерігається помірний дефіцит йоду. Зменшуючи кількість натрію в стравах, можна зіткнутися з тим, що сіль і традиційні жири, які потрібні нашому організму, майже нероздільні. Рішення - вибирати рослинні жири. В допомогу авокадо, горіхи і соя.

Будьте уважні і не соліть страви двічі. Якщо під час приготування страви додаєте в неї солоні інгредієнти, можна не солити власне саму страву додатково. Це насамперед стосується домашніх соусів і консервації.

Традиційні продукти з високим вмістом солі замінюйте більш корисними альтернативами. Замість бульйонних кубиків готуйте домашній бульйон, замініть білий хліб цільнозерновим, готові солоні приправи і соуси замініть приготованими власноруч.

Ознайомтеся з новими кулінарними техніками і кухнями інших країн. Можливо, ви зможете знайти ідеї приготування фруктів, овочів та інших корисних продуктів, але за екзотичними рецептами, які допоможуть розкрити смаки продуктів і без солі.

Супрун розповіла, як вживати менше солі (facebook.com/ulanasuprun)

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