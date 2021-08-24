Побитий танцівник Дорофєєвої відповів хейтерам, які бажають йому смерті (фото)

Так, Євген Гончаренко зізнався, що після публічного розголосу про побиття біля гей-клубу в нього з'явились як шанувальники, так і хейтери. Зокрема, вони закидають його погрозами й бажають смерті. Цей негатив звалився не лише на юнака, а й на його маму.

Тому танцівник записав відео з емоційною відповіддю всім недоброзичливцям. Він зазначив, що не буде підлаштовуватися під інших, а житиме в задоволення.

"Цитую, "щоб я помер", "щоб я здох від СНІДу", "щоб мене, під**аса в наступний раз відп**дили до смерті" і просто всяку гидоту. Ви мене робите лише сильнішим. Дякую вам за це. І, звичайно ж, відсутність сірої речовини у ваших коробочках мене дуже сильно тішить. Я ніколи не припиню одягатися так, як я одягався, а навпаки, після того, як мені життя подарувало друге життя, я це буду робити ще більш яскраво і барвисто. Якщо у вашому ліжку сумно, нудно і самотньо, нічого сунути свій ніс до ліжка інших. Не ваша справа, хто з ким спить", – заявив Женя.

Танцівник Дорофєєвої різко відповів хейтерам (фото: instagram.com/zhenja_goncharenko)

Стан хлопця після коми

За словами хлопця він перебуває під наглядом найкращих лікарів, тому його стан поступово покращується. Він уже бачить на праве око та підбирає ескізи татуювання, яким перекриє чималий шрам на шиї.

"Дірочка на шиї поступово заростає, ще декілька перев'язок і забуду про цю проблему. Дуже багато їм, відновлюю втрачені 13 кілограмів під час сну. Намагаюсь багато ходити, – каже хлопець.

Окрім того, він вдячний за підтримку та переконаний, що одужає значно швидше, ніж прогнозують лікарі.