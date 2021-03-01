Побиття школярки в Кривому Розі: стали відомі причини бійки

У Кривому Розі днями три школярки жорстоко побили подругу біля школи №15. При цьому інші підлітки все знімали на відео. Зараз стало відомо, що насильство над неповнолітньою сталося через хлопця.

Про це повідомляє "Сегодня".

У поліції розповіли, що конфлікт між ученицями стався після уроків. Вже розпочато кримінальне провадження. Після побиття 14-річна дівчинка опинилась у лікарні. Лікарі діагностували численні забиті місця. Також є підозра на струс мозку. "Для всіх це було здивування, що між ними сталася бійка. Вони були можна сказати подругами. Спілкувалися, не конфліктували, зустрічалися на перервах", - розповіла шкільний психолог Олена Кисіль.