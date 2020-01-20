Побиття в поїзді: пасажири накинулися на провідника з-за прохання не курити

Пасажири поїзда побили провідника через прохання не курити в тамбурі
Побиття провідника сталося в поїзді № 43 "Київ - Івано-Франківськ" в ніч з 19 на 20 січня. Четверо пасажирів накинулися на залізничника після того, як він попросив не курити в тамбурі.
В результаті інциденту 50-річний працівник Укрзалізниці отримав забої обличчя. Після побиття начальник поїзда викликав поліцію, яка прибула на станцію "Львів".
За даними Укрзалізниці, правоохоронці задокументували правопорушення і затримали нападників. При цьому компанія нагадала пасажирам, що куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів, заборонено законом.
В даний час Укрзалізниця веде переговори з поліцією про можливу співпрацю для забезпечення порядку в пасажирських поїздах і своєчасного реагування на виклики.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
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