Побиття в поїзді: пасажири накинулися на провідника з-за прохання не курити

Побиття провідника сталося в поїзді № 43 "Київ - Івано-Франківськ" в ніч з 19 на 20 січня. Четверо пасажирів накинулися на залізничника після того, як він попросив не курити в тамбурі.

В результаті інциденту 50-річний працівник Укрзалізниці отримав забої обличчя. Після побиття начальник поїзда викликав поліцію, яка прибула на станцію "Львів".

За даними Укрзалізниці, правоохоронці задокументували правопорушення і затримали нападників. При цьому компанія нагадала пасажирам, що куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів, заборонено законом.

В даний час Укрзалізниця веде переговори з поліцією про можливу співпрацю для забезпечення порядку в пасажирських поїздах і своєчасного реагування на виклики.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Такий провідник, який робить зауваження курцям - на вагу золота! Дайте йому вже за це премію, будь ласка! Зазвичай, це роблю я як пасажир. Пощастило, що ще ціла. Якнайшвидшого одужання працівникові...

Курять зараз скрізь - і в поїздах, та в електричках! Введіть зараз хоча б тимчасово поліцейські рейди, нехай їх оштрафують! Тому що їздити просто неможливо, особливо в електричках!

Їхали в Одесу. Провідниця дозволяла курити тим, хто замовляв у неї неодноразово чай, каву, може ще щось. Іншим робила зауваження в некоректній формі. Дійшло до виклику начальника поїзда. Почувши про поведінку підлеглого, що пасажири будуть оскаржувати її дії, вибачався. Ось так. Чи всім можна, чи не можна. Крім того, працівникам потрібно навчитися культурі обслуговування. Побитого, звичайно, шкода.

Скріншоти з Facebook