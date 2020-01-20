Избиение в поезде: пассажиры набросились на проводника из-за просьбы не курить

Пассажиры поезда избили проводника за просьбу не курить в тамбуре
Избиение проводника произошло в поезде № 43 "Киев - Ивано-Франковск" в ночь с 19 на 20 января. Четверо пассажиров набросились на железнодорожника после того, как он попросил не курить в тамбуре.
В результате инцидента 50-летний работник Укрзализныци получил ушибы лица. После избиения начальник поезда вызвал полицию, которая прибыла на станцию "Львов".
По данным Укрзализныци, правоохранители задокументировали правонарушения и задержали нападавших. При этом компания напомнила пассажирам, что курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено законом.
В данное время Укрзализныця ведет переговоры с полицией о возможном сотрудничестве для обеспечения порядка в пассажирских поездах и своевременного реагирования на вызовы.
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