Побиття активістки в Дніпрі: правозахисниця назвала винних

"Дізналася абсолютно випадково від знайомого лікаря, як до нього підходили двоє невідомих і цікавилися історією моєї хвороби. Зрозуміло, що лікарська таємниця залишилася при ньому, але це абсолютно не завадило наріковським посланцям накалякати свої твердження про те, що"не так-то й сильно мене побили". Постом нижче ці ж слуги диявола розвивали тему: як нещасну Наташу Ешонкулову мало не вбили" на замовлення Філатова "і як вона стала всього лише сакральною жертвою в політичних чварах сильних світу цього", - відзначає вона.

Вона попрохала все ж таки розібратися в сюжеті її побиття.

"Так розберіться вже, наріковські прислужники: мене "жорстоко мало не вбили в інтересах Філатова" або мене "не так-то сильно побили" наріковські відморозки?" - додала Ешонкулова. - І так, вмішувати Філатова в історію мого побиття/незакінченого вбивства - дурниця наріковських технологів. Нагадую, що мене побили за мою громадську діяльність, позицію і посильну протидію криміналітету".

Активістка також розповіла про свій стан і операцію.

"Розповім для добрих людей, які за мене переживали, писали і молилися. Мені вже краще. Я переїхала в інше місце через необхідність операції на носі. У лікарні руки прекрасного хірурга Я.Б.Соколенка відновили мені перегородку. Про результати говорити рано, тому що замість носа у мене було якесь місиво, але якщо щось не сподобається, то я завжди зможу прийти приблизно через пів року на реконструкцію носа", - підсумувала вона.

Вона також оприлюднила скріни з постів, в яких недоброзичливці міркують про її побиття, стан активістки і якоїсь зацікавленості міської влади в даному злочині.