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Філатов закликав главу МВС розібратись в ситуації з побиттям активістки в Дніпрі

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Дніпро, П'ятниця 16 липня 2021 14:21
Філатов закликав главу МВС розібратись в ситуації з побиттям активістки в Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (пресслужба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував побиття ввечері, 15 липня, в Дніпрі відомої активісти Наталії Ешонкулової. Він заявив, що напади на активістів неприпустимі і закликав нового главу МВС покласти край беззаконню бандитів.

Про це мер Дніпра написав в Facebook.

"Активісти бувають різні. Як правило, вони не за справедливість і результат, а за гроші, дрібні преференції або просто погані амбіції. Їх можна не любити, зневажати і навіть лаятися з ними в соцмережах. Але ніхто не має права бити людей. Я повторюю . НІХТО. НЕ МАЄ ПРАВА БИТИ. ЛЮДЕЙ. Ніхто. І ні в якому разі", - заявив він.

За словами Філатова, він добре знайомий з потерпілою правозахисницею.

"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова.
Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес", - розповів мер.

Активисты бывают разные. Как правило, они не за справедливость и результат, а за деньги, мелкие преференции или просто...

Posted by Borys Filatov on Friday, July 16, 2021

Як повідомлялося, 15 липня в Дніпрі двоє невідомих по-звірячому побили міську активістку Наталію Ешонкулову. Постраждала отримала серйозні травми і зараз перебуває в лікарні. У замаху на вбивство, постраждала звинувачує кримінального авторитета Наріка, відомого "в миру", як Олександр Петровський.

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Борис Філатов
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