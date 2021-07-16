Філатов закликав главу МВС розібратись в ситуації з побиттям активістки в Дніпрі
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував побиття ввечері, 15 липня, в Дніпрі відомої активісти Наталії Ешонкулової. Він заявив, що напади на активістів неприпустимі і закликав нового главу МВС покласти край беззаконню бандитів.
Про це мер Дніпра написав в Facebook.
"Активісти бувають різні. Як правило, вони не за справедливість і результат, а за гроші, дрібні преференції або просто погані амбіції. Їх можна не любити, зневажати і навіть лаятися з ними в соцмережах. Але ніхто не має права бити людей. Я повторюю . НІХТО. НЕ МАЄ ПРАВА БИТИ. ЛЮДЕЙ. Ніхто. І ні в якому разі", - заявив він.
За словами Філатова, він добре знайомий з потерпілою правозахисницею.
"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова.
Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес", - розповів мер.
Активисты бывают разные. Как правило, они не за справедливость и результат, а за деньги, мелкие преференции или просто...Posted by Borys Filatov on Friday, July 16, 2021
Як повідомлялося, 15 липня в Дніпрі двоє невідомих по-звірячому побили міську активістку Наталію Ешонкулову. Постраждала отримала серйозні травми і зараз перебуває в лікарні. У замаху на вбивство, постраждала звинувачує кримінального авторитета Наріка, відомого "в миру", як Олександр Петровський.