Як уникнути передчасного старіння: медики дали корисні поради

Вчора, 12 серпня, був міжнародний день молоді. Фахівці Київського центру громадського здоров'я розповіли, що потрібно робити, щоб продовжити свою молодість і уникнути передчасного старіння.

Щоб у віці не шкодувати про погане самопочуття і проблеми зі здоров'ям, слід дотримуватися мінімальних порад. Про це експерти повідомили на Facebook-сторінці центру.

Щоб не було передчасного старіння потрібно перш за все нормально спати - не менше 8-9 годин на день.

Також необхідно вести активний спосіб життя. При цьому фізичну активність потрібно підтримувати не тільки 2 рази в тиждень по годині, а кожен день. Якщо є можливість, то замініть транспорт на ходьбу, ліфт на сходи. Експерти говорять про те, що 6 хвилин ходьби по сходах щодня продовжують життя людини на 2 роки.

Не вживайте спиртні напої, оскільки алкоголь затримує розумовий і фізичний розвиток.

Постарайтеся уникати стресів: дихайте нормально, повільно, і легко. Крім того, стежте за поставою і контролюйте свої дії. Пам'ятайте, що позитивне психічне здоров'я - важлива частиною здорового способу життя.

Також потрібно стежити за своїм харчуванням і вживати продукти, які містять вітамін Е. Даний вітамін здатний запобігати захворювання, пов'язані з серцем. Також потрібно їсти багато овочів і фруктів. При цьому потрібно перестати їсти солодощі, смажене і вживати кофеїн.

Медики також радять кинути палити. Адже ця згубна звичка також впливає на передчасне старіння.

Пийте більше води. Вона необхідна для того, щоб наше тіло правильно функціонувало.

Навчіться правильно дихати. Наш мозок та інші життєво важливі органи наповнюються киснем, знижується артеріальний тиск, заспокоюється нервова система, поліпшується циркуляція крові.

Частіше перебувайте на свіжому повітрі. Якщо ви працюєте в офісі, спробуйте по можливості виходити на прогулянки, щоб не тільки подихати повітрям, а й дати відпочити очам і розім'яти ноги.

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