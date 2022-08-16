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Як позбутися нав'язливої реклами в соціальних мережах: вам допоможе цей простий алгоритм

Новость на русском →
Вівторок 16 серпня 2022 21:31
Як позбутися нав'язливої реклами в соціальних мережах: вам допоможе цей простий алгоритм Фото: як прибрати нав'язливу рекламу в Facebook (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ваша стрічка в Facebook стала нагадувати рекламний проспект і замість постів своїх друзів ви бачите рекламу непотрібних товарів? Є можливість позбутися від конкретної реклами та повністю її заблокувати у своїй стрічці.

Як це зробити, розповіли в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Чому стрічка завалена рекламними оголошеннями?

Після ваших пошукових запитів в google, в соціальних мережах починає з'являтися реклама на підставі ваших уподобань. І тому є кілька причин.

Наприклад, рекламодавець налаштував відповідне таргетування під параметри якого підпадає користувач (житель Києва, хлопець 25-45 років, захоплюється велоспортом).

А ще соціальна мережа дійсно може збирати інформацію про ваші інтереси, спираючись на вашу активність, а також на дані "партнерів, підрядників і третіх сторін" - про це йдеться в Політиці конфіденційності Facebook.

Як прибрати нав'язливу рекламу

Facebook дає можливість заблокувати окреме рекламне оголошення, змінити загальні налаштування на тему показу реклами та налаштувати їх "під себе".

Простий алгоритм видалення реклами

  • У рекламному пості натисніть знак у вигляді трьох вертикальних точок у верхньому куті.
  • Виберіть в меню, що ви хочете зробити з рекламою:
  • Просто сховати її та більше не бачити в стрічці. Тут можна вибрати пояснення, чому ви не хочете перегляду саме цієї реклами: не відповідає, занадто часто повторюється, неприємний контент і так далі.
  • Поскаржитися на рекламу. Цей варіант підходить, якщо мова йде про постах шахраїв, публікації чутливим вмістом і так далі.
  • У пункті "чому я бачу цю рекламу" ви можете вибрати пункт і заховати всю рекламу від конкретного рекламодавця.

Як змінити загальні налаштування показів реклами

1. На головній сторінці Facebook в правому верхньому куті натисніть значок у вигляді трикутника.

2. Виберіть меню "Налаштування та конфіденційність", а потім "Налаштування".

3. Виберіть в меню категорію "Реклама". Тут ви зможете побачити сторінки, реклама з яких вам показувалася в стрічці. А також перелік реклами, яку ви приховали або навпаки - натискали на неї.

4. Внесіть зміни в дані, які використовуються для показу вам реклами. Можна дозволити або заборонити використовувати інформацію з вашого профілю. Або виключити себе з аудиторії певного рекламодавця.

Що ще можна зробити?

При використанні Facebook на комп'ютері з браузера можна заблокувати рекламу через спеціальні додатки - наприклад, FB Purity, Ad Blocker for Facebook.

До речі, раніше ми розповідали про те, які програми допоможуть швидше перейти на українську мову.

А ще писали про те, скільки разів потрібно перезавантажити смартфон, щоб він працював нормально.

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