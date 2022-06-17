Як позбутися від мозолів: ефективні домашні рецепти

Боротися проти мозолів і натоптишів самостійно можна тільки при відсутності болю, запалення, інфекції, порушень кровообігу, функцій периферичних нервів.

Рецепт №1

Кашка з сирої картоплі або цибулі дозволить полегшити біль. Потрібно нанести суміш на мозоль, зафіксувати бинтом або іншою пов'язкою, залишивши на ніч. На ранок огрубіла ділянка стане набагато м'якше. Після цього слід зняти омертвілу шкіру дрібнозернистою пемзою, але тільки вкрай обережно. Потім змастіть пошкоджену ділянку жирним і живильним кремом.

Рецепт № 2

Вимочити в оцті лушпиння цибулі не менше 2 тижнів. Накласти на мозоль шар лушпиння товщиною 2 мм і зав'язати пов'язкою на ніч. Процедуру повторити кілька разів.

Рецепт № 3

Перед сном розпарити ногу в гречаній воді, потім витерти насухо і прив'язати до мозолі лимонну кірку з невеликою кількістю лимонної м'якоті. Процедуру повторити 4 дні поспіль.

Рецепт № 4

Ще один простий спосіб лікування мозолів, особливо вологих: розбити сире яйце, вийняти акуратно білу плівку і вологою стороною наклеїти на мозоль.

Рецепт № 5

Рослина алое стане хорошим засобом від грубої шкіри, натоптишів і мозолів на руках. М'якоть листя алое необхідно тримати на пошкодженій шкірі не менше доби, для цього закріпити пластиром. Потім видалити мозоль і нанести жирний крем. Процедуру необхідно повторювати кілька днів поспіль до тих пір, поки проблема не зникне.