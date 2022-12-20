С подиумом и спортивной зоной: в центре Киева обустроят новое общественное пространство

Каким будет новое пространство на Подоле

При разработке плана реорганизации уличного пространства приняли во внимание пожелания местных жителей. К проекту также подключились активисты и архитекторы.

Разработчики проекта предлагают разграничить пространство на пересечении Волосской и Ярославской улиц. Упорядочить там парковку, установить освещение на солнечных батареях и скамейки для отдыха.

В пределах уличного пространства хотят установить инфостенды, а также велостойки.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)

Изменения дворового пространства будут касаться адресов: улица Волошская 27, 29, 29А, 33, 34, улица Ярославская 28А, 28Б, 32, 32/33, 32А, улица Нижний Вал 39, 41.

Во внутреннем дворе хотят обустроить детскую площадку, высадить растительность, а вместо скамеек - установить подиум как место для отдыха. Согласно проекту, на нем оставят деревянные блоки, которыми можно будет играть, как конструктором.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)

Также по просьбе местных жителей во дворах хотят установить спортивную зону - лазанку или фитнес-тренажеры для престарелых. Пока эту возможность дорабатывают.

Инициаторы проекта планируют снести заборы во внутреннем дворике и обустроить посреди просторную тропу, а возле нее разместить домик для насекомых.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)