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С подиумом и спортивной зоной: в центре Киева обустроят новое общественное пространство

Как будет выглядеть новое пространство на столичном Подоле (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Команда проекта "Подольский дворик" показала визуализацию изменений уличного и дворового пространств на пересечении Ярославской и Волошской улиц в Киеве.

Об этом сообщает сообщество в Facebook "Подольский дворик".

Каким будет новое пространство на Подоле

При разработке плана реорганизации уличного пространства приняли во внимание пожелания местных жителей. К проекту также подключились активисты и архитекторы.

Разработчики проекта предлагают разграничить пространство на пересечении Волосской и Ярославской улиц. Упорядочить там парковку, установить освещение на солнечных батареях и скамейки для отдыха.

В пределах уличного пространства хотят установить инфостенды, а также велостойки.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)

Изменения дворового пространства будут касаться адресов: улица Волошская 27, 29, 29А, 33, 34, улица Ярославская 28А, 28Б, 32, 32/33, 32А, улица Нижний Вал 39, 41.

Во внутреннем дворе хотят обустроить детскую площадку, высадить растительность, а вместо скамеек - установить подиум как место для отдыха. Согласно проекту, на нем оставят деревянные блоки, которыми можно будет играть, как конструктором.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)

Также по просьбе местных жителей во дворах хотят установить спортивную зону - лазанку или фитнес-тренажеры для престарелых. Пока эту возможность дорабатывают.

Инициаторы проекта планируют снести заборы во внутреннем дворике и обустроить посреди просторную тропу, а возле нее разместить домик для насекомых.

Изменения, которые хотят ввести в уличном пространстве (Визуализация: facebook/podilsky.courtyard)

Недавно мы сообщали о том, что под Киевом на месте советских недостроев планируют возвести новый ТЦ.

Раньше мы писали о том, что вблизи Вышгорода хотят обустроить новый сквер.

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