С чем носить пиджак в 2025 году: стильные "луки" от Дорофеевой, бывшей Остапчука и Ефросининой на каждый день

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ с серым брючным костюмом. Она надела белый лонгслив, который заправила в широкие брюки, а сверху накинула классический пиджак. Завершить лук артистка решила массивным ожерельем на шее с кулоном в виде сердца. Получился достаточно сдержанный, но стильный лук. К слову его можно дополнить как ботильонами на небольшом каблуке, так и кедами или теплыми кроссовками.

Надя Дорофеева выбрала серый костюм с пиджаком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кристина Горняк

Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука продемонстрировала стильный образ с серыми джинсами и белым топом с высоким горлом. Такой повседневный лук она дополнила черными ботильонами на шпильках и с узким носком.

Также Горняк показала, что такой образ можно стилизовать с разными пиджаками. Сначала она выбрала черный пиджак в полоску, а затем - вариант из кожи.

Завершить образ нотариус решила естественным макияжем, распущенными волосами и стильными украшениями.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина для очередной фотосессии выбрала образ с пиджаком насыщенного зеленого оттенка, под который надела белую блузку.

Отметим, что в 2025 году пиджаки могут быть яркими и заметными. Следует взять себе на заметку оттенки, которые выделяются на фоне стандартных черных и серых моделей: насыщенные красные, синие, зеленые, фиолетовые и пастельные тона.

Маша Ефросинина выбрала ярко-зеленый пиджак (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джамала

Известная певица Джамала частно выбирает образы с пиджаками как для повседневным луков, так и для выступлений. Так, артистка любит комбинировать классический стиль с яркими акцентами.

Для одного из мероприятий победительница "Евровидения-2017" надела черный брючный костюм, лонгслив и туфли с узкими носками. Завершить образ Джамала решила стильным кепи ярко-красного оттенка известного украинского дизайнера, а также украшениями.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Анастасия Цимбалару

Украинская актриса Анастасия Цимбалару следит за модными трендами и часто балует своих фолловеров снимками в стильных луках. Для очередной фотосессии она выбрала брючный костюм с пиджаком черного цвета. Изюминкой образа стал галстук, который она повязала на шею.

Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)